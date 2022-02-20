الامارات | بني رشيد رئيسا لـ"غرب آسيا البارالمبي" لدورة جديدة.. وبداية قوية لمنتخب "سلة الكراسي المتحركة"

شكرا لقرائتكم خبر عن بني رشيد رئيسا لـ"غرب آسيا البارالمبي" لدورة جديدة.. وبداية قوية لمنتخب "سلة الكراسي المتحركة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظت الإمارات، برئاسة اتحاد غرب آسيا البارالمبي، بفوز الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الإماراتية، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، بمنصب الرئيس لدورة جديدة، خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي السادس للاتحاد الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، على هامش فعاليات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية 2022 في نسختها الثالثة، وبحضور اللجان البارالمبية الوطنية، ونخبة من مسؤولي رياضة "أصحاب الهمم" على مستوى القارة.

ونجح الدكتور بني رشيد في تحقيق إنجاز جديد لرياضة "أصحاب الهمم" في الإمارات، بحصده أعلى الأصوات في الانتخابات التي أقيمت بالمنامة، حيث ظفر بـ 12 صوتاً، مؤكداً أحقيته بمنصب الرئيس. وشهدت عمومية اتحاد غرب آسيا البارالمبي، حضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، لجانب من الاجتماعات التي سبقت العمومية الانتخابية.

وبارك محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، باسم أعضاء مجلس إدارة اللجنة احتفاظ الإمارات بمنصب رئاسة اتحاد غرب آسيا لدروة جديدة، مثمناً مجهودات الدكتور عبد الرزاق بني رشيد المنتخب لدورة جديدة في رئاسة الاتحاد، الذي يحظى بدعم كبير في ظل احتضان الإمارات والشارقة للمقر الرئيسي.

وأعرب الدكتور بني رشيد عن سعادته بحصول الإمارات على المقعد الآسيوي المهم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز القاري يمثل ثمرة دعم القيادة الرشيدة "لرياضة أصحاب الهمم"، مما كان له المردود الكبير على الإنجازات التي تحققت مؤخراً.

وفي ما يتعلق بالمنافسات، دشن منتخب كرة السلة للكراسي المتحركة، مشوار المشاركة الإماراتية، بفوزه على منتخب البحرين "المستضيف" في الجولة الأولى، على صالة ستاد خليفة بمدينة عيسى الرياضية، وحسم المنتخب المواجهة الأولى بعد تأخره في الجولتين الأولى والثانية بنتيجة 13- 14 و21- 32، قبل أن يحسم الثالثة بنتيجة 46- 40، ويحصد فوزه الأول بنتيجة 54- 45.

ويتواصل مشوار منتخب الإمارات بمواجهة الكويت في الحادية عشر من ظهر يوم غد، ضمن الجولة الثانية، على أن يلتقي في الثالثة منتخب السعودية يوم الثلاثاء، ويختتم المشاركة بلقاء نظيره منتخب عمان ضمن الجولة الرابعة والأخيرة الجمعة المقبل. وتضم قائمة منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة 12 لاعباً.

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