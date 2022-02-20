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الامارات | فنانة مصرية شهيرة تزور محمد صلاح في ليفربول وتهديه «ترمس ورز باللبن»

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سيد مصطفى-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زارت الفنانة المصرية الشهيرة إسعاد يونس، ومقدمة برنامج «صاحبة السعادة»، نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح في منزله بمدينة ليفربول تمهيدا لإجراء مقابلة تليفزيونية معه عبر شاشة Dmc، في أول ظهور للنجم المصري على شاشة مصرية.

واصطحبت إسعاد يونس معها من مصر «اللب والسوداني والترمس والرز باللبن» لتقديمها للاعب خلال استقباله لها.

وروجت إسعاد يونس، لـ «برومو الحلقة»، عبر حسابها الشخصي في«تويتر»، وعلقت عليه: «إحنا ولا يهمنا.. أبوصلاح عندنا!.. انتظروا لقاء السحاب بين محمد صلاح والإعلامية القديرة إسعاد يونس قريبًا وفقط على dmc».

وأظهر برومو الحلقة سعادة محمد صلاح بالهدايا التي جلبتها له الفنانة المصرية، مؤكدا أنه لم يتناول مثل هذه الأشياء منذ سنوات طويلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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