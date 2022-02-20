الامارات | "فرسان شرطة أبوظبي" يحصد المركز الأول في دوري الإمارات لقفز الحواجز

شكرا لقرائتكم خبر عن "فرسان شرطة أبوظبي" يحصد المركز الأول في دوري الإمارات لقفز الحواجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز فريق فرسان شرطة أبوظبي التابع لإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي المركز الأول في شوط الجائزة الكبرى فئة النجمتين لموسم 21-22، وعلى ميدان دبي بولو الدولي في منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في نسخته العاشرة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين.

ويضم فريق الفرسان متسابقين يتنافسون مع عدة فرق من مختلف الدول في تنافس مثير يهدف لتعزيز استعداد الفرق الشرطية والجاهزية ورفع مستويات اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

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