الامارات | محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ويطلع على سير بطولة الـ "بريميرليج"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ويطلع على سير بطولة الـ "بريميرليج" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، يرافقه اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه وعدد من رؤساء اتحادات الكاراتيه في العالم. وتأتي زيارة رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه على هامش ختام بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "بريميرليج" التي تستضيفها إمارة الفجيرة للمرة الأولى و تختتم اليوم في مجمع زايد الرياضي.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة برئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وضيوف بطولة "بريميرليج"، وأعضاء اللجنة المنظمة، مشيدا سموه بالصدى الواسع الذي حققته البطولة، والنتائج الإيجابية لجولاتها التنافسية التي حظيت بمشاركة دولية واسعة من لاعبي الكاراتيه الذين يمثلون مختلف الأندية الرياضية حول العالم.

واطلع سموه على نتائج الجولات التنافسية لبطولة "بريميرليج"، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة للرياضة عامةً ورياضات الفنون القتالية خاصةً، وسعيها لأن تكون في مراكز متقدمة على الخارطة الرياضية بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على تسخير الموارد والإمكانات لإنجاح استضافة المنافسات الرياضية الدولية في الفجيرة وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه بجهود إمارة الفجيرة في دعم الرياضة واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مثنيًا على مستوى تنظيم بطولة الدوري العالمي للكاراتيه في الفجيرة، ما يؤكد الحضور العالمي المميز الذي تشهده الإمارة في المجال الرياضي. وحضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ورؤساء اتحادات الكاراتيه في عدد من دول العالم.

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