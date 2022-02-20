ما هو موعد مباراة الشباب والأهلي في كأس ملك السعودية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تختتم منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بكلاسيكو مرتقب بين الشباب والأهلي، مساء الاثنين.



وكان الشباب تأهل إلى ربع نهائي كأس ملك السعودية، بعد فوزه الكبير على نظيره ضمك بنتيجة 5-0.

في المقابل، تأهل الأهلي للمرحلة ذاتها بعد تخطيه عقبة نظيره الفيصلي بالفوز عليه 2-1.

تختتم مباريات ربع النهائي، بصدام مرتقب بين الشباب والأهلي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مساء الاثنين 21 فبراير/ شباط.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في تمام 8:40 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9:40 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الشباب والأهلي عبر قناة SSC 7 HD/SD.