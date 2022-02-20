تعرف على موعد مباراة التعاون والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق الاتحاد بنظيره التعاون للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد الدوري السعودي، ولكن هذه المرة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.



وتأهل التعاون لمرحلة ربع النهائي، بصعوبة بالغة بعد فوزه على فريق الطائي، الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين، بنتيجة 3-2.

وبنفس نتيجة 3-2، تأهل فريق الاتحاد إلى دور ربع النهائي بعدما تخطى عقبة الفتح، في مباراة كانت مثيرة.

يخوض الاتحاد مواجهة مرتقبة أمام التعاون في ربع النهائي، يوم الإثنين الموافق 21 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:35 مساء بتوقيت مكة المكرمة و7:35 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.

وينتظر أن تنقل مباراة التعاون والاتحاد عبر قناة SSC 2 HD/SD، حسبما أوضحت المحطة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.