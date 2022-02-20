المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وهزيمة السيتي.. وقائمة الهدافين بعد تألق صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات السبت، في الجولة السادسة والعشرين.

وفاز ليفربول على نورويتش سيتي بنتيجة 3-1، وخسر مانشستر سيتي أمام توتنهام في مباراة مثيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب تشيلسي على كريستال بالاس بهدف نظيف في الوقت القاتل.

وأصبح الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 6 نقاط فقط، لصالح الفريق السماوي.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول لديه مباراة مؤجلة حيث سيلتقي مع ليدز يونايتد يوم الأربعاء المقبل، وفي حالة فوزه سيقلص الفارق مع السيتي لـ3 نقاط فقط.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي:

1 مانشستر سيتي، 63 نقطة.

2 ليفربول، 57 نقطة.

3 تشيلسي، 50 نقطة.

4 مانشستر يونايتد، 43 نقطة.

5 وست هام، 42 نقطة.

6 آرسنال، 42 نقطة.

7 توتنهام، 39 نقطة.

8 ولفرهامبتون، 37 نقطة.

9 برايتون، 33 نقطة.

10 ساوثهامبتون، 32 نقطة.

11 ليستر سيتي، 27 نقطة.

12 أستون فيلا، 27 نقطة.

13 كريستال بالاس، 26 نقطة.

14 برينتفورد، 24 نقطة.

15 ليدز يونايتد، 23 نقطة.

16 إيفرتون، 22 نقطة.

17 نيوكاسل، 22 نقطة.

18 واتفورد، 18 نقطة.

19 بيرنلي، 17 نقطة.

20 نورويتش سيتي، 17 نقطة.

قائمة الهدافين

عزز النجم المصري، محمد صلاح، صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد ليفربول للفوز على نوريتش سيتي.

وسجل صلاح الهدف الثاني، ليساهم في فوز ليفربول على نوريتش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الهدف، أحكم النجم المصري، قبضته على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث رفع رصيده إلى 17 هدفا، وبات يبتعد بفارق خمسة أهداف، عن أقرب منافسيه، زميله في نادي ليفربول، الدولي البرتغالي ديوغو جوتا.

وفيما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 17 هدفا.

2- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 12 هدفا.

3- الإنجليزي رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي) – 10 أهداف.

4- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – 9 أهداف.

- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 9 أهداف.

- الإنجليزي جيمي فاردي (ليستر سيتي) – 9 أهداف.

- النيجيري إيمانويل دينيس (واتفورد) – 9 أهداف.

- الإنجليزي إيميل سميث روي (أرسنال) – 9 أهداف.

- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) – 9 أهداف

5- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 8 أهداف.