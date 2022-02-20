شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتش عن اللاعب الجوكر لحل أزمة الدفاع قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع أشرف خضر القائم بأعمال المدير الفني للإسماعيلي، لمنح مجموعة من اللاعبين مهام فنية إضافية وبشكل منفرد خلال تدريبات الفريق في الفترة الحالية.

ويستند "خضر" في تلك المهام علي المرونة التكتيكية التي يتمتع بها أكثر من لاعب ضمن صفوف الفريق والذين يجيدوا اللعب في أكثر من مركز وهو ما يمنح الجهاز الفني تعددية في الخيارات الفنية.

يأتى ذلك من أجل سد عجز الفريق في الجوانب الدفاعية خاصة بمركز قلب الدفاع، بعد إصابة محمد عمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة بجانب حصول محمد هاشم علي راحة لمدة يومين بعد شعوره بشد في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يخضع "هاشم" لإختبار طبي لتحديد إمكانية لحاقه باللقاء المقبل من عدمه، حيث يستعد الفريق لملاقاة الجونة مساء الأربعاء المقبل علي ملعبه الإسماعيلية في عاشر جولات مسابقة الدوري المحلي.