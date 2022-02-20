شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هشام باسم السبكى حارس اليد: هوايتى السفر وبحب عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هشام باسم السبكى حارس كرة اليد فى الزمالك.

السفر.



بدخل المطبخ.

الإستيك.

عادل إمام.

عمرو دياب.

مفيش فى دماغى حاجة معينة ولكن أكزن ناجح فى أى حاجة بعملها.

لأ مفيش.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.