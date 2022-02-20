شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هشام باسم السبكى حارس اليد: هوايتى السفر وبحب عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هشام باسم السبكى حارس كرة اليد فى الزمالك.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السفر.
بتدخل المطبخ؟
بدخل المطبخ.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
الإستيك.
من نجمك المفضل؟
عادل إمام.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟
مفيش فى دماغى حاجة معينة ولكن أكزن ناجح فى أى حاجة بعملها.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
لأ مفيش.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.