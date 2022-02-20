شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتابع تطورات حالة زيزو فى أنجولا وينتظر سلبية المسحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك تطورات حالة أحمد سيد زيزو، جناح الفريق، الذى تعرض للإصابة بفيرس كورونا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويحرص الجهاز الطبى على التواصل بشكل دائم مع زيزو الذى تم عزله فى أنجولا لحين تحول المسحة لسلبية حتى يتمكن من العودة إلى القاهرة والانضمام للفريق استعدادًا لمواجهة الوداد المغربى.

ولم يعد أحمد زيزو مع بعثة الزمالك التى وصلت صباح اليوم إلى القاهرة، حيث تم عزله فى أنجولا برفقة أحد الإداريين والجهاز الطبى، لحين عودتهم إلى القاهرة.

ويستكمل نادي الزمالك مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما يصطدم بنظيره الوداد البيضاوي المغربي، في لقاء لا يقبل التهاون من قبل لاعبي الفريق الأبيض، خاصة بعد السقوط في فخ التعادل خلال أول جولتين من دور المجموعات أمام بترو أتليتكو وساجرادا.

تقام مباراة الزمالك والوداد البيضاوي في التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 26 فبراير، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.