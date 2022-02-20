شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى مناع رئيساً لبعثة السلة فى تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار اتحاد كرة السلة حمدى مناع عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً لبعثة منتخب السلة المقرر مشاركتها فى منافسات تصفيات كأس العالم، التى تقام بالسنغال فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى .

وتضم قائمة المنتخب المشارك فى البطولة كلا من أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

ووفقا لجدول المباريات فتقام المباريات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري، على أن يواجه المنتخب مصر نظيره السنغال، ثم يلعب أمام كينيا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية.