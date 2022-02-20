شكرا لقرائتكم خبر عن ختام بطولة الجمهورية للجودو للدرجة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات بطولة الجمهورية للجودو للدرجة الأولى، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بنادى طلائع الجيش، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين، مثلوا محافظات الجمهورية، واشتدت المنافسة على حصد المراكز الأولى.

وأشاد المشاركون بالمستوى التنظيمي للبطولة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل حماية اللاعبين والمدربين وجميع المتواجدين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

أقيمت البطولة على مدار 3 أيام، وحرص رئيس الاتحاد مرزوق محمد وعدد من أعضاء المجلس على التواجد بشكل يومي من أجل متابعة المنافسات وتذليل العقبات أمام المشاركين.

وفنيا، تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الروسي إلكسندر ميخائلين، ومحمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات، في البطولة من أجل الوقوف على المستوى الفني للاعبين، تمهيدا لاختيار أفضل العناصر وضمهم إلى معسكر المنتخب.

كما شهدت البطولة أيضا تواجد جميع رؤساء اللجان الفنية وأبرزهم، عماد السيد ويسري زغلول وشريف هنهوم ونبيل مليكة ونبيل شرارة وخالد أنور التي تم تشكيلها مؤخرا، بالإضافة إلى رؤساء المناطق المختلفة، وأبرزهم، إيهاب نصير وفوزي الهلباوي وأحمد حميدو وهشام الجمل ومحمد مسعود وتامر ثروت ومصطفى مجدي وهشام رشاد.

ويستعد منتخب الجودو حاليا للمشاركة في البطولات الدولية والقارية، وأيضا بطولة أفريقيا المقرر إقامتها شهر مايو المقبل فى الجزائر.