اتحاد الكرة يصرف مكافآت أمم أفريقيا للاعبى المنتخب قبل مباراتى السنغال

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، صرف مكافآت الإجادة للاعبى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش والخاصة ببطولة أمم افريقيا الأخيرة، فى شهر مارس المقبل، وتحديدا فى المعسكر الذى يسبق مباراتى الفراعنة أمام السنغال يومى 25 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم.

ويأتى قرار اتحاد الكرة لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة السنغال بالقاهرة لتحقيق الفوز، وتسهيل المهمة فى مباراة الإياب لانتزاع بطاقة التأهل لكأس العالم 2022.

على صعيد متصل، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على السفر يوم 26 مارس إلى السنغال لمواجهتها منتخبها يوم 29 من نفس الشهر في إياب المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتقرر سفر منتخب مصر إلي السنغال على متن طائرة خاصة ،بعد 24 ساعة من مباراة الذهاب التى ستقام باستاد القاهرة ستكون يوم 25 مارس .

في سياق متصل ،تراجع كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن بدء معسكر الفراعنة يوم 10 مارس المقبل استعدادا لمباراتى مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم، على أن يضم المعسكر اللاعبين الدوليين بعيدا عن الأهلى والزمالك وبيراميدز لارتباط لاعبيهم بمباريات فى البطولات الافريقية.