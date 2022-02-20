شكرا لقرائتكم خبر عن "الصيد والخروجات العائلية والبادل".. أبرز هوايات عماد متعب فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق ونائب رئيس رابطة الأندية المحترفة، اليوم الأحد، بعيد ميلاده رقم 39، حيث إنه من مواليد 20 فبراير عام 1983.

ويمتلك عماد متعب مواهب مختلفة بعيدا عن كرة القدم، هى صيد الأسماك وممارسة البادل، فضلا عن الخروجات العائلية والسفر مع أسرته المكونة من زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة وابنتيه تمارا وسيلين.

أما مسيرته الكروية فمليئة بالإنجازات، حيث توج بـ25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية.

وتوج عماد متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.

وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية.

وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى.

كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة، وساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات.

عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة.

كما شارك فى "9" مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية.

عماد متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هي: "2006-2008-2010".