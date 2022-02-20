شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الزمالك من عودة فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال اسم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الزمالك السابق والدحيل القطرى الحالي، يتردد بشكل مستمر داخل جدران القلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب توهج نجمه وسط كتيبة الفريق الأبيض، وعندما رحل إلى الدحيل لم يقدم المستوى المطلوب.

وتدور مشاورات داخل نادى الزمالك حول إمكانية عودة فرجانى ساسى، خاصة أن اللاعب رحل "مجانًا" عن الفريق فى نهاية الموسم الماضى بعدما انتهى تعاقده بشكل رسمى مع ناديه، وهناك اتجاه بأن ساسى لاعب محترف ومن حقه البحث عن مصلحته فى ظل تخبط أوضاع نادى الزمالك الفترة الأخيرة، وأن عودته ستكون إضافة للفريق.

من جهته أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمتحدث باسم المجلس، أن إدارة الزمالك قادرة على إعادة فرجانى ساسى مرة أخرى، إلا أن الأمر متوقف على رؤية الجهاز الفنى، والذى سيحدد مدى احتياج الفريق لخدماته.

من ناحية أخرى، قرر نادى الزمالك عزل أحمد سيد زيزو، جناح فريق الكرة الأول، فى أنجولا وعدم عودة اللاعب مع بعثة الفريق التى وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، عقب الانتهاء من مواجهة فريق ساجرادا، بسبب إيجابية مسحة كورونا.

ويتواجد حاليًا أحمد سيد زيزو فى أنجولا برفقة أحد أفراد الجهاز الطبى والإدارى، حتى تتحول مسحته إلى سلبية ويتمكن من العودة إلى القاهرة.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى القاهرة فى الثامنة إلا الربع صباح اليوم قادمة من أنجولا بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.