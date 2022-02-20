شكرا لقرائتكم خبر عن مازيمبي لا يعرف الهزيمة قبل مواجهة المصرى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصري نظيره مازيمبي الكونغولي فى السادسة مساء اليوم، الأحد، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، ويطمح الفريق البورسعيدي لاستغلال عامل الأرض والجمهور وانتزاع صدارة المجموعة التي يهيمن عليها بطل الكونغو.

ويخوض المصرى تحدياً قوياً خاصة أن الفريق الكونغولي لم يتذوق طعم الهزيمة منذ بداية الموسم الجاري، حيث يتصدر مازيمبي ترتيب الدوري الكونغولي برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات أخرى.

بينما خاض مازيمبي 5 مباريات فى مسابقات الكاف، بواقع مباراتين في دوري أبطال أفريقيا و3 لقاءات فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فاز خلالها فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات أخرى، ورغم خروجه من دوري الأبطال إلا أنه لم يتعرض للهزيمة أيضاً، حيث تعادل خارج أرضه سلبياً وعلى أرضه بنتيجة 1/1 أمام فريق أمازولو.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز على مواطنه أوتوهو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه في الصدارة، بينما تعادل المصري البورسعيدي سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدي أدجيا"، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.