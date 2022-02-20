شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد للمقاولون بمعسكر القاهرة.. وسامى يحذر من الثقة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى سموحة معسكراً مغلقاً اليوم، الأحد، بأحد فنادق القاهرة، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والمقرر إقامته غداً الاثنين، ورفع الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامى درجة التأهب استعدادا للمباراة والذى يستضيفه استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وحرص الجهاز الفني سموحة على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة الزمالك فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام، ويسعى سامى لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية مع "الموج الأزرق"، ومزاحمة الكبار على المركز الثالث هذا الموسم.

ويعلن المدير الفنى عقب انتهاء التدريب قائمة اللاعبين الذين سيشاركون فى المباراة مع محاضرة فنية بالفيديو لشرح طريقة لعب المنافس، والخطة التى سيتم تطبيقها خلال المباراة. وطالب سامى لاعبى سموحة بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وإيجاد تقارب بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب وضرورة الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن، وكذلك مطالبة لاعبي الخط الأمامي بالتواجد في المناطق الخالية لخلق فرص لزملائهم في الوصول إلى مرمى الفريق المنافس خلال المباراة.

ووجه أحمد سامى تحذيرا شديد اللهجة إلى لاعبيه من الإفراط فى الثقة الزائدة خاصة بعد الفوز الكبير الذى حققه على الزمالك فى الجولة الماضية ، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعرق داخل المستطيل الأخضروعدم التفريط فى نقاط المباراة الثلاث .

ويحتل سموحة المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 18 نقاط، حصدها الموج الأرزق من التعادل مع الإتحاد السكندرى والمصرى وإنبى ،ثم الفوز على فريق إيسترن كومباني في الجولة الثالثة بثلاثة اهداف نظيفة والفوز على الإسماعيلى بهدفين والفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف والفوز على البنك الأهلى والزمالك وخسر مباراة واحدة امام الأهلى وسجل لاعبوه 18 هدفاً خلال المباريات التسع الماضية فى الدورى.