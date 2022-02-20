شكرا لقرائتكم خبر عن 69 دقيقة رصيد عمار حمدى مع الأهلى قبل إجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى عمار حمدى لاعب الاهلى اليوم، الأحد، جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك فى مركز طبى متخصص بالنسما، والذى سبق وأجرى نفس الجراحة لـ«أكرم توفيق» لاعب الفريق. وأجرى لاعب الأهلي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده فى النمسا قبل إجراء الجراحة تحت إشراف البروفيسور فينك، الذى يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية.

وتوجه الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، من القاهرة إلى النمسا أمس السبت عقب عودته مع بعثة فريق الكرة من السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال، وكان عمار حمدى قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.

عمار حمدى تلقى طعنة الرباط الصليبى التى ستبعده عن الملاعب تسعة أشهر كاملة بحالة من البكاء الهستيرى، لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الاهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر.