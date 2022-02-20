شكرا لقرائتكم خبر عن 69 دقيقة رصيد عمار حمدى مع الأهلى قبل إجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر
وتوجه الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، من القاهرة إلى النمسا أمس السبت عقب عودته مع بعثة فريق الكرة من السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال، وكان عمار حمدى قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.
عمار حمدى تلقى طعنة الرباط الصليبى التى ستبعده عن الملاعب تسعة أشهر كاملة بحالة من البكاء الهستيرى، لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الاهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر.
عمار حمدى كان أحد عناصر منتخب مصر الأولمبى الأساسية، وساهم فى الفوز بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة فى 2019، حيث يعد من اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة، ويُجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب.
وشارك عمار حمدى مع الأهلى في خمس مباريات فقط بواقع 69 دقيقة، فيما شارك مع الاتحاد السكندرى فى 47 لقاء بواقع 3371 دقيقة وسجل 4 أهداف وصنع ستة أهداف أخرى فيما شارك مع طلائع الجيش في 16 مباراة بواقع 1039 دقيقة وشارك مع نادى النصر في 18 مباراة وسجل هدف وصنع مثله في 1023 دقيقة.
وإجمالا شارك عمار حمدى فى 86 مباراة طوال رحلته مع الساحرة المستديرة بإجمالى 5502 دقيقة سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى وتوج مع المنتخب الأوليمبى بكأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً وشارك مع الفراعنة الصغار في أولمبياد طوكيو.