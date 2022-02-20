شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مباراة جمعت الإسماعيلى وبتروجت قبل صدام كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مباراة الإسماعيلى وبتروجيت القادمة، الـ 24 بين الفريقين منذ صعود النادي البترولي إلى الدوري العام موسم 2006 / 2007 ، وكانت قرعة دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر التي أقيمت ظهر السبت بمقر الجبلاية بالقاهرة، قد أسفرت عن مواجهة الفريقين في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل.

ولم تكن تلك المواجهة المقبلة هي الأولى بينهما في كأس مصر، فيرصد ” الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي “ مشوار الفريقين خلال المسابقات المحلية، وذلك على النحو التالي ..

– في جميع البطولات ..

لعب 23 مباراة فاز 10 تعادل 7 خسر 6، له 22 هدفًا عليه 20 هدفًا، كلين شيت 9 مباريات

– الدوري العام ..

لعب 22 مباراة فاز 10 تعادل 7 خسر 5 له 22 هدفًا عليه 17 هدفًا كلين شيت 9 مباريات

ملعب الإسماعيلى فاز 5 تعادل 3 خسر 3 له 11 هدفًا عليه 9 أهداف كلين شيت 5 مباريات

ملعب بتروجيت فاز 5 تعادل 4 خسر 2 له 11 هدفًا عليه 8 أهداف كلين شيت 4 مباريات

أهداف لاعبى الإسماعيلى عن طريق 17 لاعبًا .. حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد محسن أبو جريشة وجون آنطوى وكريم بامبو هدفين لكلا منهم، محمد فضل ومحمد عبد الواحد وعمرو سمير ومعتصم سالم ومصطفى كريم وعبد الله السعيد وجودوين وشوقى السعيد وإيمانويل بناهينى ومروان محسن وشكرى نجيب وديجو كالديرون وبنسيون شيلونجو هدفًا لكلا منهم



– كأس مصر ..

لعب الإسماعيلي مباراة خسر 1 له صفر عليه 3 أهداف