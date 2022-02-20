شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة ترفيهية على هامش مران فيوتشر وعلى ماهر يشارك فى التحدى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق فيوتشر استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فقرة ترفيهية بين اللاعبين واستعراض للمهارات الكروية، حيث استعاد على ماهر نجم الأهلي السابق ومدرب فيوتشر الحالي ذكريات التألق على المستطيل الأخضر ليشارك فى التحدى.

واستأنف فريق فيوتشر تدريباته اليوم استعداداً لمباراته المقبلة مع المقاولون العرب والتي تقام يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان فريق فيوتشرقد فاز على نظيره جينيس بأربعة أهداف دون رد بالمباراة الودية التى اقيمت، في إطار استعدادات فيوتشر لمواجهة المقاولون العرب يوم 20 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام.

وسجل أهداف فيوتشر (عمر صلاح، محمد رضا، أشرف مجدى، ومصطفى البدرى) وحرص على ماهر المدير الفنى على الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة الاخيرة أمام البنك الأهلى والتى انتهت بفوز فريقنا بهدفين مقابل لاشئ .

وكان فيوتشر قد فاز على البنك الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام ليرفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 12 في المركز الثامن بعد خوض 9 مباريات فاز خلالهم في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات أخرى.

من جانبه، عقد أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر، جلسة مع لاعبي الفريق لتحفيزهم من أجل مواصلة العروض القوية في الدوري العام، وأكد شوبير خلال جلسته مع اللاعبين على أهمية الفوز في الجولات المقبلة بالدوري من أجل اقتحام المربع الذهبي في جدول الترتيب.

وشدد نائب رئيس فيوتشر، على أهمية التركيز في الجولات المقبلة على وجه التحديد واعتبارها مثل مباريات الكؤوس لأنها ستمهد الطريق إلى الهدف الذي يسعى إليه فيوتشر في الموسم الجاري بمناطحة الكبار في المربع الذهبي.