شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المصري فى الكونفدرالية قبل مواجهة مازيمبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية، فى السادسة مساء اليوم الأحد، مباراة المصري ومازيمبي الكونغولي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشرة، ويطمح الفريق البورسعيدي لاستغلال عاملى الأرض والجمهور وانتزاع صدارة المجموعة التي يهيمن عليها بطل الكونغو.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه في الصدارة، بينما تعادل المصري البورسعيدي سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدي أدجيا"، ليحتل المركز الثاني في مجموعته.

تأهل النادي المصري إلى دور المجموعات بعدما نجح فى تخطي عقبة نادي ريفينيو أوثورتي ضمن منافسات الدور الـ32، تعادل الفريقان فى لقاء الذهاب بنتيجة 0-0 على استاد سانت مارى، وفاز المصري على ريفينيو بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب على ملعب الإسكندرية.

وخلال لقاءات الدور الـ 32 مكرر، اصطدم النادي المصري مع فريق ريفيرز يونايتد ونجح المصري في الفوز ذهابًا وإياباً، في لقاء الذهاب على ملعب إنييمبا، نجح النادي البورسعيدي في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بينما إنتهي لقاء الإياب على استاد برج العرب بفوز المصري بهدف دون رد.

وأخيراً تعادل المصري سلبياً مع القطن الكاميروني في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد الماضي على استاد رومدي أدجيا بالكاميرون في مستهل مشوار الفريق البورسعيدي بدور المجموعات.