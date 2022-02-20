شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك بطلا للسوبر المحلى على حساب الأهلى بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 20 فبراير 2020 توج نادى الزمالك بطلا للسوبر المحلى بعد الفوز على الغريم التقليدى النادي الأهلي بنتيجة 4 / 3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية.

انتهى السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التى شهدت تفوق الزمالك، حيث أحرز الأبيض 4 ركلات عن طريق محمود علاء، وفرجاني ساسي، وطارق حامد وعبد الله جمعة فيما أهدر أشرف بن شرقى، بينما أحرز الأهلي 3 ركلات عن طريق على معلول، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وأهدر محمد هانى وبادجى.

الزمالك خاض السوبر أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافى، خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من : محمد عواد ، محمد عبد السلام، محمد أوناجم، مصطفي فتحي، شيكابالا، عبد الله جمعة، إمام عاشور.

وخاض الأهلي مباراة السوبر أمام الزمالك بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من: شريف أكرامى – أيمن أشرف - محمود متولى – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وأدار المباراة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين وعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، وتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

واجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.