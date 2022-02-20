شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الرحمن مجدى مع الإسماعيلى فى 100 مباراة؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الدولي عبد الرحمن مجدى، صانع ألعاب الإسماعيلي، نادى المائة مع فريقه بعدما شارك فى المباراة الأخيرة ضد بيراميدز التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام.

وحمل هذا اللقاء رقم 100 للاعب الدراويش منذ بداية إنضمامه يونيو 2017 بعد مشاركته فى جميع المسابقات المحلية والأفريقية والعربية.

أول مباراة خاضها اللاعب بقميص الإسماعيلي كانت ضد بيراميدز أيضًا بمسماه القديم ”الأسيوطي سبورت” وذلك يوم 23 سبتمبر 2017، وانتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين، وجاءت المباريات التى خاضها على النحو التالي..



