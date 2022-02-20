شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يمنح الضوء الأخضر لحمد إبراهيم لتدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مسئولو نادى بيراميدز الضوء الأخضر لحمد إبراهيم مدرب عام الفريق للرحيل وتولى مسئولية قيادة فريق الإسماعيلى خلفاً للأرجنتينى خوان براون الذى رحل عن منصبه خلال الساعات الاخيرة.

ووافق مسئولو بيراميدز وإيهاب جلال المدير الفنى على رحيل حمد إبراهيم عن الجهاز المعاون حتى يتولى مسئولية قيادة الدراويش فى المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يحسم الإسماعيلى التفاوض مع حمد عقب عودته من رحلة زامبيا مع بيراميدز، لاسيما وإن الفريق السماوى مرتبط بمواجهة فريق زاناكو بالكونفدرالية فى الثالثة عصر اليوم الأحد.

واستقر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى على تعيين حمد إبراهيم المدرب العام لنادى بيراميدز ونجم القلعة الصفراء الاسبق مديراً فنياً للدراويش خلفاً للإرجنتينى خوان براون الذى رحل عن منصبه عقب الخسارة من بيراميدز ، وترك المجلس للمدرب حرية اختيار جهازه المعاون بالكامل فيما تم الاستقرار على تعيين القيصر حسنى عبد ربه رئيساً لجهاز الكرة بالنادى الاصفر.

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الفريق يومى الجمعة والسبت لحين إعلان التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.