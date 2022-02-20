شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج رياضة مصارعة الذراعين بدورة الألعاب الأفريقية "أكرا 2023" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023 على إدراج رياضة مصارعة الذراعين ضمن منافسات البطولة التى تقام العام المقبل.

وقال نصر يوسف، المدير الفنى للاتحاد الأفريقى لمصارعة الذراعين ورئيس لجنة الحكام، فى تصريحات صحفية، إن شارلز اوسى رئيس اتحاد غانا لمصارعة الذراعين عرض ملف إدراج رياضة مصارعة الذراعين والأدوات المطلوبة لإقامة المنافسات.

وتعتبر هذه المرة الأولى فى تاريخ اللعبة التى يتم فيها إدراجها ضمن دورة للألعاب الأولمبية حيث لها بطولة عالم سنويا.

جدير بالذكر أن اللواء عثمان عبد الغني له الفضل فى نشر هذه الرياضة بمصر منذ عام 1992