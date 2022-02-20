شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فو يحدد القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للوشوو كونغ فو ، نتائج بطولة اختيار منتخب مصر ساندا عموم استعداداً للمشاركة فى البطولة الأفريقية للشباب والساندا التي تقام فى الجزائر مايو المقبل.

وقال شريف مصطفى، إن البطولة شهدت قائمة أولية تضم 72 لاعباً ولاعبة أصحاب المراكز الأربعة الأولى، وسيتم إقامة تصفية جديدة أخرى للاستقرار على 17 لاعباً ولاعبة قوام المنتخب الوطني للكونغ فو.

وتواجدت في التصفيات الأولية 42 لاعبا و30 لاعبة سيتم اختيار من ضمنهم 11 لاعبا و 6 لاعبات للمشاركة فى أوزان البطولة الإفريقية المختلفة.

وكشف رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للكونغ فو ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أنه تم الاستقرار على خطة فنية مُحكمة لعناصر المنتخب من خلال إقامة معسكر مفتوح لمدة 30 يوما ثم يتبعه معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة بنحو 45 يوما من أجل إعداد اللاعبين بالشكل الفني والبدنى على مستوى.

وتقام البطولة الأفريقية للشباب والساندا في شهر مايو المقبل في الجزائر ثم يتبعها إقامة البطولة الإفريقية للعموم في القاهرة بعد غياب استمر على مدار 5 سنوات حيث ستكون البداية ببطولة أفريقيا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة باستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية العربية والقارية والعالمية على أرض مصر لما تمتلكه من منشآت رياضية متطورة وأماكن سياحية خلابة.