شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يكشف الإصابات فى منتخب السلة.. وهذه أسباب عدم تجنيس سبنسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو مصيلحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات، عن أسباب استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المنتخب المقرر مشاركتها فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم والتى تقام بالسنغال فى الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجارى.

ويتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقامة فى السنغال برفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية.

وأكد عمرو مصيلحي أن عددا كبيرا من لاعبي المنتخب يغيبون عن قائمة المنتخب التي سافرت إلى السنغال بسبب الإصابة، حيث يعانى مصطفى كيجو من إجهاد عام، واجتمع روي رانا المدير الفني للمنتخب معه وأخبره أنه يفضل عدم الدفع به حتى لا تتفاقم إصابته خاصًة أنه من ضمن حسابات الجهاز الفني".

وأَضاف مصيلحى أن سيف سمير يعاني من إصابة تمزق في خلفية الفخد، بينما يعاني ميدو طه من مزق في السمانة ، وفيما يخص عمر عزب فيعاني من كسر فى الشظية، بينما أصيب عبد الله ناصر بتمزق فى منشأ العضلة الأمامية".

وتطرق رئيس لجنة المنتخبات إلى تجنيس اللاعب ديواريك سبنسر قائلا، "إجراءات تجنيس اللاعب لم تتم بسبب ضيق الوقت، ولذلك لم يستطع السفر مع المنتخب إلى السنغال، نناشد الجهات الحكومية المساعدة في عملية التجنيس اللازمة لدعم الفريق اسوة بكل فرق العالم".

ةتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.