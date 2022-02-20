بالفيديو.. شاهد هدف صلاح التاريخي أمام نورويتش من جميع الزوايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد الدولي المصري محمد صلاح لممارسة هوايته في هز الشباك مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي وسجل هدفا في شباك نورويتش سيتي ليقود الريدز إلى فوز ثمين 3-1 أمس السبت بالجولة الـ26.

وحقق صلاح إنجازا تاريخيا بعدما أصبح اللاعب العاشر في تاريخ ليفربول الذي يسجل 150 هدفا بقميص الريدز في جميع المسابقات، كثاني أسرع لاعب يصل لهذا الرقم بعد 233 مباراة.

وعزَّز صاحب الـ29 عاما صدارته لهدافي بريميرليج بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفا هذا الموسم.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهدف من جميع الزوايا الممكنة..