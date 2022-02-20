سفير مصر في أنجولا يكشف أخر التطورات الصحية لزيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

كشف محمد صفوت، سفير مصر فى أنجولا، عن الحالة الصحية لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بعد إصابته بفيروس كرورنا، سبب غيابه عن مباراة ساجرادا

وتعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي سلبياً في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بأنجولا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال صفوت فى تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورتس: "وزيزو حالته جيدة لا توجد أى أعراض، ولكن وفقًا للإجراءات الاحترازية تم عزله فى أنجولا ليتخلف عن العودة إلى القاهرة مع بعثة الزمالك".

وأشار سفير مصر بأنجولا إلى: "من المنتظر أن يخضع أحمد زيزو لمسحة طبية، وفى حال سلبيتها سيعود إلى القاهرة غدًا، والمفترض أنه كل 48 ساعة يخضع لمسحة".

وقرر نادى الزمالك عزل أحمد سيد زيزو، جناح فريق الكرة الأول فى أنجولا وعدم عودة اللاعب مع بعثة الفريق التى وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، عقب الانتهاء من مواجهة فريق ساجرادا، بسبب إيجابية مسحة كورونا.