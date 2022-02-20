"انتقام توتنهام".. صفع جوارديولا 3 مرات.. وانتصر في معركة "الأمير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حقق توتنهام إنجازا تاريخيا بعد فوزه على مانشستر سيتي في مباراة درامية انتهت بنتيجة (3-2) على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز توتنهام على سيتي عطل مسيرة الأخير نحو الحفاظ على الفارق بينه وبين ليفربول -أقرب ملاحقيه- على صدارة جدول بريميرليج، حيث يتصدر سيتزنز الترتيب برصيد 63 نقطة بفارق 6 نقاط على ليفربول الذي خاض 25 جولة "له مباراة مؤجلة".

توتنهام يصفع جوارديولا 3 مرات

إنجاز سبيرز لم يتوقف عند تعطيل مسيرة كتيبة بيب جوارديولا فقط، بل دخل به التاريخ كرابع الأندية التي تحقق الفوز على سيتي جوارديولا ذهاب وإيابا في موسم واحد في بريميرليج.

*توتنهام فاز على سيتي في مباراة الجولة الأولى (1-0)، قبل الفوز بثلاثية مقابل هدفين في مباراة أمس السبت بالجولة الـ26.

وسبق توتنهام (نونو/كونتي) في هذا الإنجاز كل من تشيلسي بقيادة أنتونيو كونتي (موسم 16/17)، مانشستر يونايتد بقيادة أولي جونار سولشاير (موسم 19/20)، وولفرهامبتون بقيادة نونو سانتو (موسم 19/20).

الصفعة الثالثة لجوارديولا، تعود إلى منافسات دوري أبطال أوروبا نسخة 18/19، حينما كان توتنهام تحت قيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان الحالي.

والتقى الفريقان ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وخسر سيتزنز في مباراة الذهاب على ملعب توتنهام بهدف دون رد، وفي مباراة الإياب التي استضافها ملعب الاتحاد سجل سبيرز ثلاثية في فوز بلو سكاي برباعية، إلا أن قاعدة الأهداف خارج الأرض –التي ألغيت في النسخة الجارية- حسمت تأهل رفاق بوكيتينو إلى مباراة نصف النهائي.

*وتعد تلك المباراة (4-3) أعلى نتيجة سُجلت بين الفريقين في عهد سيتي جوارديولا.

بالنظر إلى نتائج جوارديولا بشكل عام أمام توتنهام، فرجال المدرب الكتالوني خاضوا 15 مباراة ضد سبيرز في مختلف البطولات (بريميرليج- دوري أبطال أوروبا- كأس كاراباو)، حقق بلو سكاي الفوز في 7 مباريات مقابل 6 لسبيرز وتعادلا في مباراتين.

معركة "الأمير"

رفضت إدارة توتنهام كل مساعي إدارة مانشستر سيتي للحصول على خدمات هاري كين مهاجم الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" في ذلك الوقت، فإن مانشستر سيتي كان على استعداد لتقديم عرض تاريخي لتوتنهام بقيمة 150 مليون جنيه استرليني إذا حصلوا على إشارة حول استعداد النادي اللندني للبيع.

سيتي كثف جهوده وقدم أكثر من عرض لإدارة سبيرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن رد توتنهام دائما هو "الرفض" على الرغم من رغبة كين في الرحيل عن سبيرز –وفقا للتقارير الإنجليزية-، حتى أنه غاب عن المباراة الأولى التي جمعت بين الفريقين في بداية موسم بريميرليج 21/22.