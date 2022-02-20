سان جيرمان يفتح النار على حكم مباراته أمام نانت

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وجَّه ليوناردو مدير الكرة بنادي باريس سان جيرمان انتقادات للمسؤولين عقب الخسارة على ملعب نانت بثلاثة أهداف لهدف مساء السبت بالدوري الفرنسي، مشيرا إلى أن قرارات الحكم ميكايل ليساج صبت في صالح أصحاب الأرض ، ما تسبب في تعرض فريقه للهزيمة الثانية في الموسم الحالي.

وتلقت شباك سان جيرمان ثلاثة أهداف في الشوط الأول من المباراة التي شهدت حصول كل فريق على ضربة جزاء.

وسجل لودوفيتش بلاس الهدف الثالث لنانت من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول وأهدر البرازيلي نيمار ضربة جزاء لسان جيرمان في الشوط الثاني.

وشهد الشوط الأول طرد الحكم لدينيس ابياه مدافع نانت قبل عدوله عن القرار بعد رجوعه لتقنية الفيديو (فار).

وقال ليوناردو لمحطة "كانال+" التليفزيونية أن مسؤولي الدوري الفرنسي لم يؤدوا مهام عملهم بشكل جيد، معربا في الوقت ذاته عن غضبه من الطاقم التحكيمي للمواجهة أمام نانت.

وأضاف "كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا، عقب خوض مباراة في دوري أبطال أوروبا ، كنا ندرك أننا في طريقنا للخسارة بعد أن استقبلت شباكنا هدفين بشكل مستحق".

وأشار "لكن بعد ذلك ،جميع خيارات الحكام كانت ضدنا، لقد أعلن عن دقيقة واحدة وقت بدل ضائع في الشوط الأول ، ولكن ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح نانت جاءت في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع".

وتابع "أعتقد أنه كان هناك استعجالا في إطلاق الصافرة لاحتساب أخطاء ضدنا... وبعد ذلك تسبب ابياه في ضربة جزاء لكن الحكم لم يشهر البطاقة الصفراء الثانية للاعب".