حسبة برما.. ماذا قدم الزمالك أمام ساجرادا في دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

حصد الزمالك النقطة الثانية له في مشواره بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثانية.

وواصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط، بالتعادل الثاني بعد ما أهدر فرصة سهلة لتحقيق الفوز خارج الديار على حساب فريق ساجرادا، الذي تلقى الهزيمة في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام الوداد المغربي.

وفشل الزمالك في الجولة الأولى تحقيق الفوز على ستاد القاهرة، وتعادل مع بترو أتلتيكو الأنجولي، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول.

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أحمد سيد زيزو:

تلقى الزمالك صدمة قبل المباراة بعد تأكد غياب أحمد سيد زيزو بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا مما أدى إلى استبعاده تمامًا من المباراة ليخسر الأبيض واحد من أهم صناع اللعب وهدافي الفريق.

التشكيل:

قام باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بتغييرات عديدة على تشكيل الفريق قبل المباراة، وعلى رأسها جلوس أشرف بن شرقي على مقاعد البدلاء، بالإضافة إلى الدفع بمحمد عبد الغني في وسط الملعب، والدفع برزاق سيسيه الذي لم يقدم شيء في المباراة.

حيرة بسبب أداء رزاق سيسيه:

مازال هناك علامات استفهام كبيرة على مستوى رزاق سيسيه مع الزمالك منذ عودته من الإعارة، رغم تألقه الكبير مع الاتحاد السكندري، إلا أنه لم يقدم شيء مع الملكي.

أزمة رأس الحربة:

منذ رحيل مصطفى محمد عن الزمالك إلى جالطه سراي التركي، يعاني الأبيض في مركز رأس الحربه الصريح، حتى بعد التعاقد مع سيف الجزيري وعودة عمر السعيد من الإعارة إلا أن الملكي يعاني في ظل غياب الثنائي عن التهديف.

شيكابالا:

لم يقدم محمد عبد الرازق شيكابالا الاداء المنتظر منه في المباراة حيث غاب تمامًا عن الشوط الأول، والغريب عندما بدأ الاباتشي في صناعة أكثر من فرصة خطيرة في الشوط الثاني قام كارتيرون باستبداله ليهدأ إيقاع الزمالك مرة أخرى.

حسبة برما:

دخل الزمالك في مرحلة الحسابات بعد أن كان من السهل تصدر مجموعته بعد أول جولتين ب٦ نقاط في حالة الفوز على بترو أتلتيكو وساجرادا، ولكن حصد نقطتين فقط ليصبح أمامه ٤ مباريات منهم مباراتين أمام الوداد المغربي المرشح للتأهل من هذه المجموعة، بالإضافة إلى مواجهة بترو أتلتيكو في أنجولا وساجرادا في القاهرة.

ويجب على الزمالك حصد أكبر عدد ممكن من النقاط في ظل صعوبتها لضمان تأهله على رأس هذه المجموعة إلى دور الثمانية.

احصائيات الزمالك أمام ساجرادا:

ركنيات: 10

محاولات: 16 منهم 7 ناجحة بنسبة 44%

الأهداف المتوقعة: 2.60 هدفًا

خلق الفرص: 12

الاستحواذ: 49%

التمريرات: 408 منهم 314 ناجحة بنسبة 77%

العرضيات: 27 منهم 8 صحيحة بنسبة 30%

المراوغات: 17 منهم 10 صحيحة بنسبة 59%

الفوز بالكرة: 96 مرة