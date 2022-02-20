منتخب مصر للسلة يعدد إصاباته قبل السفر إلى السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات عن أسباب استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المنتخب في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقامة في السنغال رفقة كل من: السنغال، كينيا، والكونغو الديمقراطية.

وقال عمرو مصيلحي في تصريحات رسمية: "عدد كبير من لاعبي المنتخب غاب عن التواجد في قائمة المنتخب التي سافرت إلى السنغال بسبب الإصابة".

وصرح مصيلحي "مصطفى كيجو يعاني من إجهاد عام، روي رانا المدير الفني للمنتخب اجتمع معه وأخبره أنه يفضل عدم الدفع به حتى لا تتفاقم إصابته خاصًة وأنه من ضمن حسابات الجهاز الفني".

وتابع "سيف سمير يعاني من إصابة تمزق في خلفية الفخد، بينما يعاني ميدو طه من مزق في السمانة".

وواصل تصريحاته "عمر عزب يعاني من كسر في الشظية بينما أصيب عبد الله ناصر بتمزق في منشأ العضلة الأمامية".

وعن تجنيس اللاعب ديواريك سبنسر، اختتم الأستاذ عمرو مصيلحي تصريحاته قائلًا "إجراءات تجنيس اللاعب لم تتم بسبب ضيق الوقت، ولذلك لم يستطع السفر مع المنتخب إلى السنغال، نناشد الجهات الحكومية المساعدة في عملية التجنيس اللازمة لدعم الفريق اسوة بكل فرق العالم".