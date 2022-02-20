إصابة أحمد حجازي تبعده عن الملاعب حتى مايو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يفتقد فريق اتحاد جدة السعودي المدافع المصري أحمد حجازي خلال ست مباريات في فبراير الجاري ومارس القادم بسبب الإصابة.

ويغيب حجازي عن خمس مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام فرق الأهلي وضمك والهلال والشباب والحزم بجانب مباراة التعاون غداً الإثنين في دور الثمانية بمسابقة كأس الملك.

كما سيغيب حجازي عن مباراتي المنتخب المصري أمام السنغال يومي 25 و29 مارس القادم، ضمن التصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وفق ما نشرت اليوم الاحد صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأعلن نادي الاتحاد البرنامج العلاجي والتأهيلي لحجازي، إذ من المقرر أن يعود اللاعب الأسبوع القادم إلى ألمانيا للبدء في المرحلة الثانية من العلاج والتي ستستمر لستة أسابيع في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وبعد ذلك ستنطلق المرحلة الثالثة التي ستتضمن الإعداد البدني والفني قبل العودة للمشاركة في القسم الأخير من منافسات الموسم الحالي في شهر مايو المقبل.