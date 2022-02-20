تسجيل حالة إصابة واحدة بكورونا في اليوم الأخير لأولمبياد بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

سجلت الصين إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد ، في أخر أيام أولمبياد بكين الشتوي.

وذكرت اللجنة المنظمة للأولمبياد اليوم الأحد أنه تم إجراء حوالي 67 آلف اختبار لفيروس كورونا أمس السبت ، مما أظهر إصابة رياضي واحد أو مسؤول واحد بالفرق المشاركة، بالعدوى.

وارتفع عدد الإصابات بعدوى كورونا في أولمبياد بكين إلى 437 إصابة منذ 23 يناير الماضي، من بينهم 185 رياضيا أو مسؤولا بالبعثات المشاركة مقابل إصابة 252 أخرين من القائمين على دورة الألعاب الشتوية.

يشار إلى أن جميع المشاركين في الألعاب منفصلون تماما عن عامة السكان الصينيين في الحلقة الأولمبية المغلقة. ويتم اختبار جميع المشاركين يوميا.