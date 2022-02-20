صلاح يواصل كتابة التاريخ في فانتازي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

لم يكتف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بكتابة التاريخ داخل الملعب فقط، بل امتدت أرقامه القياسية إلى لعبة "فانتازي بريميرليج" بمواصلته تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

وعاد محمد صلاح لممارسة هوايته في هز الشباك مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي وسجل هدفا في شباك نورويتش سيتي ليقود الريدز إلى فوز ثمين 3-1 أمس السبت بالجولة الـ26.

وحقق صلاح إنجازا تاريخيا بعدما أصبح اللاعب العاشر في تاريخ ليفربول الذي يسجل 150 هدفا بقميص الريدز في جميع المسابقات، كثاني أسرع لاعب يصل لهذا الرقم بعد 233 مباراة.

تلك الجولة شهدت رقما قياسيا جديدا لصلاح في "فانتازي بريميرليج"، حيث تم اختياره "تريبل كابتن" من قبل أكثر من مليون مدرب، وهو ما حدث للمرة الأولى في تاريخ اللعبة الافتراضية.

كما سجل صلاح ثامن رقم مزدوج له هذا الموسم بعد حصد 10 نقاط في تلك الجولة، حيث سجل هدفًا وحصل على نقاط إضافية "Bonus" تبعًا لبعض الإحصائيات المتعلقة بأدائه بالملعب.

وحقق صاحب الـ29 عاما ما معدله 8.3 نقطة في كل مباراة على مدار 23 جولة خاضها في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، وهو أفضل معدل له في هذه المرحلة من أي موسم.

وتعد "فانتازي بريميرليج" لعبة كرة قدم افتراضية، حيث يصبح اللاعب بمثابة مدير فني، يختار 15 لاعبًا من جميع لاعبي بريميرليج، طبقًا لميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، ويختار من بينهم 11 لاعبًا أساسيًا في كل جولة، ويحصل على نقاط تبعًا لأداء اللاعبين الواقعي في أرض الملعب، حيث يحصل اللاعبون الذين يسجلون ويصنعون الأهداف على نقاط، كما ينال حراس المرمى والمدافعون نقاطًا في حالة الحفاظ على نظافة شباكهم.