نجم أول وامتيازات مرفوضة وسيرجيو راموس.. مبابي يضع شروطه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية فرنسية آخر تطورات ملف تجديد عقد المهاجم الدولي الشاب كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية في الصيف المقبل، ويرفض المهاجم الفرنسي حتى الآن، كل عروض التجديد مع الفريق الباريسي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن مبابي وضع أخيراً شروطه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أن مبابي يرغب في أن يكون النجم الأول للفريق الباريسي، ولا يتم الاعتماد عليه في أي من المراكز، التي لن يشارك فيها الثنائي ليونيل ميسي ونيمار، بالإضافة لوضعه كمنفذ ركلات الجزاء الأول في الفريق.

وأضافت أن مبابي يرى "أن تعاقد النادي مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لم يكن ذا أهمية بالنسبة له أو للفريق، خصوصا أن هذا المكان يحتاج إلى عناصر تستطيع قيادة الفريق لتحقيق دوري الأبطال، أما راموس فلا يتماشى حالياً مع هذا الطموح".

وتابعت الصحيفة أن مبابي غاضب من غياب الانضباط في النادي، بجانب رغبته في إنهاء الامتيازات التي يتمتع بها بعض لاعبي أمريكا الجنوبية، على وجه الخصوص.

يشار إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضاً ضخماً لنجمه مبابي، لتجديد عقده مقابل زيادة كبيرة في راتبه تقارب 600 ألف يورو، ليتقاضى أجرا أسبوعيا يصل إلى 1.2 مليون يورو، لكن المهاجم الفرنسي رفض العرض.