شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الصفاقسى ويحصد السوبر الأفريقى ومعلول يسجل فى إكرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 فبراير توج النادى الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى لعام 2014 بعد تغلبه على الصفاقسى التونسى بنتيجة 3-2، فى مباراة مثيرة أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم الإيفوارى دوى نورمانديز، كان الأهلى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى، فيما كان الصفاقسى التونسى بطلا للكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله محمد ناجى جدو فى الدقيقة 23 وفى الشوط الثانى سجل عمرو جمال الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 54، ورد الصفاقسى بهدف سجله على معلول (لاعب الصفاقسى وقتها) من ركلة جزاء فى الدقيقة 63، وبعدها بخمس دقائق سجل عمرو جمال الهدف الثالث للأهلى وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للصفاقسى.

وخاض لاعبو الأهلى المباراة بروح قتالية عالية سعيا لإحراز اللقب والخروج من كبوة النتائج السلبية فى البطولة المحلية وقتها، ونجحت خبرتهم فى حسم نتيجة المباراة لصالحهم خاصة احمد فتحى العائد من الاصابة واحد أفضل لاعبى المباراة، إضافة إلى تألق الثنائى محمد ناجى "جدو" وعمرو جمال واستغلالهما لضعف مستوى عمق دفاع بطل تونس، فى المقابل كان الصفافسى ندا قويا امام الأهلى واضاع مهاجموه عدة فرص محققة لإدراك التعادل.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى وأحمد فتحى ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وحسام عاشور ورامى ربيعة وشهاب الدين أحمد وعبدالله السعيد "موسى إيدان" ومحمد ناجى جدو "سعد سمير" وعمرو جمال "محمود تريزيجيه".

ومثل الصفاقسى: رامى الجرايدى وماهر الحناش وباسم البولعابى ومحمود بن صالح وعلى معلول ووسيم كمون وفرجانى ساسى ومحمد على منصر وحمزة الشطيرى وكوياتيه وفخر الدين بن يوسف.

توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.