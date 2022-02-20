شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس المصرى: مواجهة مازيمبي الأهم فى مجموعتنا والفوز يمهد للتأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس النادى المصرى، أن مواجهة المصرى ومازيمبى هى الأهم فى المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية، وذلك قبل اللقاء الذى يجمع الفريقين فى السادسة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات.

وقال عمار فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، منذ عودتنا من الكاميرون دخلنا فى معسكر مغلق ومباراة مازيمبى هى الأهم بالمجموعة، ومازيمبى من أقوى الفرق ووقعنا فى مجموعة صعبة، ولكن فوزنا اليوم يضعنا فى صدارة المجموعة ويمثل ضغط على باقى الفرق ويكون بداية للتأهل.

وأضاف عمار، كان لدينا أمل كبير للفوز على القطن وخلقنا فرص ولكن مع حرارة الجول والرطوبة العالية قل المستوى، ورجلة العودة كانت شاقة لأنها كانت على رحلتين، ولكن معين الشعبانى بخبراته الأفريقية جعلتنا قادرين على تخطى مباراة سيراميكا.

وعن الحضور الجماهيرى قال عمار، جماهيرنا تمثل حافزاً ودعماً لنا دائماً وليس عامل ضغط، ونأمل اليوم فى حضور 5 آلاف متفرج أن نسعدهم خلال اللقاء ونحصد الثلاث نقاط.

ويستضيف النادى المصري نظيره مازيمبى الكونغولي، اليوم الأحد، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين بمنافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فى نسختها التاسعة عشر، حيث يطمح الفريق البورسعيدى إلى استغلال عامل الأرض والجمهور وانتزاع صدارة المجموعة التى يهيمن عليها بطل الكونغو.

تقام مباراة المصرى ومازيمبى على استاد برج العرب بالإسكندرية فى السادسة مساء اليوم الأحد.

ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة الثالثة بعدما حقق الفوز على مواطنه أوثو ديو بهدف نظيف، مستهلا مشواره بدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية بانتصار وضعه فى الصدارة، بينما تعادل المصرى البورسعيدى سلبيا أمام مضيفه القطن الكاميرونى على ملعب ملعب "رومدى أدجيا"، ليحتل المركز الثانى فى مجموعته.