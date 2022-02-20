شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والمحترفون ينضمون لمعسكر المنتخب 21 مارس استعدادا للسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، وباقى اللاعبين المحترفين، وهم محمد الننى ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد وعمر مرموش، لمعسكر منتخب مصر 21 مارس المقبل، استعدادا لمباراتىّ السنغال فى تصفيات كأس العالم.

وقرر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس المقبل استعدادا لمباراتى السنغال يومى 25 و29 من نفس الشهر فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

كما تقرر بشكل نهائى انطلاق المعسكر فى القاهرة حيث تقام المباراة بشكل رسمى باستاد القاهرة الدولى، وينتظر اتحاد الكرة قرار الجهات الأمنية لتحديد الأعداد النهائية للجماهير.

على صعيد متصل، تواصل أعضاء الجهاز الفنى لمنتخب مصر مع كارلوس كيروش المدير الفنى للاستفسار عن حقيقة اهتمامه بضم لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني "سيبرايل ماكريكيس"، لتمثيل منتخب مصر فى مباراتىّ السنغال بتصفيات كأس العالم.