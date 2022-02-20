شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام يبدأ دراسة عروض الصيف بعد انتهاء تعاقده مع الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر دراسة عروض الصيف التى تلقاها فى الآونة الأخيرة تمهيداً للاستقرار على أحدها لتفعيله بنهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الجارى.

وكان محمد بسام ضمن العناصر الأساسية فى كتيبة البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما قدم أفضل فتراته الكروية مع الطلائع وقاد الفريق للتتويج بالبطولة الأولى فى تاريخ النادى بعدما تصدى لثلاث ركلات ترجيح حاسمة فى مباراة كأس السوبر المصرى ليخطف اللقب من أنياب الأهلى.

بسام تم تصعيده للفريق الأول في صفوف طلائع الجيش وهو في عامه الـ 19 ليجلس بديلاً للثنائي غريب حافظ ووائل خليفة قبل أن يصل للحارس الأول بعد 6 مواسم كاملة ويتألق في عرين الطلائع ويحجز مكاناً بصفوف منتخب مصر كما تلقى عروض مغرية من أندية القمة كان أخرها الاهلى بالميركاتو الصيفى الماضى فضلا عن عرض من البنك الأهلى والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى.