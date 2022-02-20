شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأنجولا: زيزو يخضع لمسحة غداً وليس لديه أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن محمد صفوت، سفير مصر فى أنجولا، الجماهير المصرية على حالة أحمد سيد زيزو لاعب نادى الزمالك، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، الأمر الذى حرمه من المشاركة مع فريقه فى مباراة ساجرادا، وكذلك تم عزله فى أنجولا ليتخلف عن العودة مع البعثة إلى القاهرة.

وقال صفوت فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، تواجدت مع بعثة الزمالك حتى غادروا بالأمس، وزيزو حالته جيدة لا توجد أى أعراض، ولكن تطبيقاً للإجراءات ظل هنا وهو بالفندق الآن وبمجرد تحول مسحته إلى سلبية سيسافر مباشرة".

وأضاف سفير مصر بأنجولا، المسحة القادمة لزيزو غداً والمفترض أنه كل 48 ساعة يخضع لمسحة، وفى حال تحول مسحته غداً سيسافر.

وقرر نادى الزمالك عزل أحمد سيد زيزو، جناح فريق الكرة الأول فى أنجولا وعدم عودة اللاعب مع بعثة الفريق التى وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، الأحد، عقب الانتهاء من مواجهة فريق ساجرادا، بسبب إيجابية مسحة كورونا.

ويتواجد حاليًا أحمد سيد زيزو فى أنجولا برفقة أحد أفراد الجهاز الطبى والإدارى، حتى تتحول مسحته إلى سلبية ويتمكن من العودة إلى القاهرة.

وتعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي سلبياً في المباراة التي جمعت الفريقين أمس بأنجولا، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.