شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف وعلى الصاوى يحققان برونزيتى الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه الميدالية البرونزية والمركز الثالث فى منافسات الدورى العالمى التى تقام بالفجيرة وتختتم غدا، بعدما تغلبت على لاعبة النمسا 1/0.

كما توج على الصاوى لاعب المنتخب بالميدالية البرونزية أيضا، وكذلك أحلام يوسف، ليكون الحصاد 3 برونزيات حتى الآن.

وتضم قائمة منتخب الكاراتيه المشاركة فى البطولة 17 لاعبا ولاعبة، وهم على الصاوى، مالك جمعة ، طه طارق وكريم محمد، وأحمد لطفى، وحازم سعيد، وعبد الله ممدوح، ويوسف بدوى.

وعلى مستوى البنات تشارك فريال أشرف وشهد محمد وأحلام حمدى وياسمين الجويلى ونورسين محمد ومنة شعبان وريم أحمد وآية هشام وحبيبة ماجد.