شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس "فيلسوف الزمالك" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 58 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، وأحد المحللين البارزين في الاعلام المصري حاليا اليوم الاحد بعيد ميلاده الـ 58 حيث أنه من مواليد يوم 20 فبراير عام 1964.

أيمن يونس أحد أبناء نادي الزمالك المخلصين ويمتلك مسيرة كروية كبيرة داخل النادي سواء كلاعب أو عضو مجلس إدارة أو مسئول بفريق الكرة، حيث بدأ مشواره مع كرة القدم عام 1980، داخل القلعة البيضاء ولعب حتي عام 1994 وشارك خلال هذه الفترة فى الدوري السعودي لمدة 3 مواسم بأندية الرائد والوحدة.

ويمتلك أيمن يونس أرقام خاصة فى مسيرته كلاعب حيث يعد الوحيد الذي شارك رسميا في 11 مركز داخل المستطيل الأخضر في مباريات مختلفة سواء مع المنتخب الوطنى أو الزمالك، رغم مشاركته بشكل أساسي فى مركز وسط الملعب لكنه شغل كافة المراكز داخل الملعب بما فيها حراسة المرمي فى واقعة شهيرة عندما شارك كحارس أمام الترسانة فى مباراة الدوري موسم 1988 لمدة 40 دقيقة كاملة من المباراة بعد إصابة الحارس الأساسي، كما ويعتبر صاحب أحد أسرع الأهداف في تاريخ الدوري المصري بعدما أحرزه في الثانية 12 من عمر مباراة الزمالك أمام نادي السويس.

حقق أيمن يونس عدة بطولات خلال مشواره الكروي مع نادي الزمالك، حيث أحرز درع الدوري العام 4 مرات أعوام: 88 - 84 - 92 - 93 وحصل لقب كأس مصر موسم 88 وكأس افريقيا أعوام 93 و 84 و 83 وكذلك كأس الأفرو آسيوي عام 87

على صعيد المنتخب الوطني شارك أيمن يونس، في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب عام 1988 وأحرز هدفين في شباك منتخبي الكاميرون والسنغال، وعقب الاعتزال اتجه لمجال التحليل الكروي عبر العديد من القنوات الفضائية بداية من عام 1996، وامتاز بأراءه القوية والعميقة ليطلق عليه لقب الفيلسوف نظرا لقدرته علي توصيل المعلومة بطريقة فريدة.

وتولي أيمن يونس العديد من المناصب الإدارية داخل نادي الزملك وكذلك اتحاد الكرة ، حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة في الزمالك عام 2013 - 2014 ، وشارك كعضو في مجلس اتحاد الكرة خلال الفترة من 2004 وحتي 2012 والتي حصل خلالها المنتخب علي 3 بطولات أمم افريقيا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.