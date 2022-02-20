شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يرفض الراحة السلبية ويواصل التدريب فى التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر، الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبو الفريق قبل الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة بالدورى، حيث يواصل محمد الشناوى تدريباته باستاد التتش برفقة ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى المارد الأحمر لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة مع الأهلى بعد تعافيه من الإصابة.

وتراجع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قراره السابق ببدء الاستعداد أمس السبت، لمواجهة المقاصة فى الدوري، وقرر منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من السودان مساء الجمعة وخوض مباراة الفريق أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان والتى انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الجهاز الفني للأهلي كان قد أعلن عقب مباراة الهلال السوداني الجمعة أن الفريق سيتدرب السبت في بداية رحلة الاستعداد لمواجهة المقاصة قبل أن يُعلن تأجيل بدء الاستعداد لمباراة المقاصة حتى غداً الاثنين من أجل حصول الفريق على فترة راحة بعد رحلة السودان.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الاثنين استعدادًا لمباراة مصر المقاصة التى تقام مساء الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للأهلي إغلاق صفحة مباراة الهلال والتركيز في المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة في الدوري.