شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى بالسلوم: لاعبونا كانوا يتمنون مواجهة الأهلي وهدفنا تحقيق مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل علاء، مدير الكرة لفريق المصري بالسلوم، أن فريقه يسعى لتحقيق مفاجأة أمام النادي الأهلي، بعدما أوقعته قرعة دور الـ32 بكأس مصر فى مواجهة مباشرة مع المارد الأحمر.

وقال وائل علاء، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، نلاعب أكبر نادٍ فى أفريقيا وثالث العالم وأكثر نادٍ حصد بطولات فى مصر، وكنا نتمنى مواجهة الأهلي، اللاعبون كانوا يتمنون ذلك وأتمنى أن نحقق نتيجة جيدة، نحن لا ننافس فى الدورى ولكن نسعى لتحقيق مفاجأة أمام الأهلي.

وأضاف علاء، موقفنا سيئ فى الدوري وترتيبنا المركز العاشر، كنا نطمح للمربع الذهبي فى الموسم الجاري، وبعد ذلك نفكر فى التأهل للممتاز، الكأس هو بطولة المفاجآت ولذلك نأمل فى تحقيق مفاجأة أمام الأهلي.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة ملاعب مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بعد سحب القرعة اليوم، حيث تقام المباريات فى الفترة من 11 حتى 14 مارس المقبل، حيث يواجه الأهلي فريق المصري بالسلوم على استاد السلام.