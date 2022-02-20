شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تحدياً قوياً عندما يلتقي بنظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، في لقاء يسعى من خلاله المارد الأحمر إلى الفوز وانتزاع صدارة مجموعته.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الأهلي وصن داونز في تمام التاسعة مساء السبت المقبل الموافق 26 فبراير الجاري، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الحرس الوطني بطل النيجر، عقب التعادل فى النيجر بهدف لكل فريق، والفوز بـ6 أهداف مقابل هدف ليتأهل الفريق بمجموع المباراتين 7/ 2، واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل سلبياً أمام الهلال السوداني.

مشوار صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تأهل صن داونز إلى دور المجموعات بعد التعادل مع فريق مانيما يونيون في مباراة الذهاب بنتيجة 2/2، قبل أن يفوز في مباراة العودة بنتيجة 2/0، وفي دور المجموعات فاز صن داونز في اللقاء الأول على الهلال السوداني بنتيجة 1/0 قبل أن يتعادل مع المريخ في الجولة الثانية سلبياً.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تساوى المريخ مع الأهلي والهلال السوداني عند رصيد نقطة واحدة.