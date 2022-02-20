شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية عن مواجهة الزمالك: هدفنا تقديم مباراة ممتعة والكرة مكسب وخسارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عثمان الدسوقي المشرف على الكرة بالداخلية، أن فريقه يسعى إلى تقديم مباراة جيدة أمام نادي الزمالك، بعدما أوقعته قرعة كأس مصر في مواجهة القلعة البيضاء بمنافسات دور الـ 32 من البطولة.

وقال الدسوقي في تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم": حافظنا على اللاعبين الذين لدينا ولدينا جهاز فني محترم ونواجه نادي كبير مثل الزمالك لكن الرياضة بها مكسب وخسارة ونتمنى أن نقدم مباراة ممتعة للجماهير.

وأضاف: الزمالك لديه إدارة محترمة وجهاز فني محترم ولاعبين على مستوى عالي ولا نقل عنهم في شئ ولدينا ثقة في أنفسنا وسندخل معسكراً مغلقاً قبل اللقاء بـ 48 ساعة والمكافآت على الفوز تتم طبقاً للائحة الفريق.

من ناحية أخرى، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة في الثامنة إلا ربع صباح اليوم قادمة من أنجولا بعد خوض مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة اليوم قبل بدء الاستعدادات للقاء الوداد المغربي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل سلبيا أمام ساجرادا الأنجولي، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد 11 نوفمبر في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.