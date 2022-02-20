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إيهاب جلال يسعى لاستكمال سلسلة اللا هزيمة مع بيراميدز فى مواجهة زاناكو

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفًا على زاناكو الزامبى فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يتذوق إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز طعم الهزيمة مع فريقه طوال الفترة الماضية،  على الرغم من تعرض الفريق للهزيمة فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية إلا أنها تعد بطولة ودية.

 

وإجمالاً قاد إيهاب جلال فريق بيراميدز في 13 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يتلق أى هزيمة رسمية.

 

وتمكن نادي بيراميدز من خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعدما تقابل مع نادي عزام يونايتد خلال مواجهات الدور الـ32، فرض التعادل السلبي كلمته على لقاء الذهاب على ملعب الفريق المضيف عزام يونايتد، بينما إنتهي لقاء الإياب بفوز بيراميدز بهدف نظيف أحرزه المدافع على جبر على ملعب الدفاع الجوي.

 

واستكمل نادي بيراميدز انتصاراته في دور الـ32 مكرر، حيث تقابل مع نادي مانيما يونيون وفاز عليه في مباراتين الذهاب والإياب، في لقاء الذهاب على استاد الشهداء سجل محمود وادي هدف المباراة الوحيد ليعطي الأفضلية لبيراميدز قبل لقاء الإياب، وخلال موقعة العودة على ملعب الدفاع الجوي نجح إبراهيم عادل من وضع بيراميدز في المقدمة لينهي اللقاء بهدف دون رد.

 

كما استهل بيراميدز مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق أهلي طرابلس الليبي في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، بهدفين مقابل هدف.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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