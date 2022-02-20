شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يسعى لاستكمال سلسلة اللا هزيمة مع بيراميدز فى مواجهة زاناكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفًا على زاناكو الزامبى فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وإجمالاً قاد إيهاب جلال فريق بيراميدز في 13 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يتلق أى هزيمة رسمية.
وتمكن نادي بيراميدز من خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعدما تقابل مع نادي عزام يونايتد خلال مواجهات الدور الـ32، فرض التعادل السلبي كلمته على لقاء الذهاب على ملعب الفريق المضيف عزام يونايتد، بينما إنتهي لقاء الإياب بفوز بيراميدز بهدف نظيف أحرزه المدافع على جبر على ملعب الدفاع الجوي.
واستكمل نادي بيراميدز انتصاراته في دور الـ32 مكرر، حيث تقابل مع نادي مانيما يونيون وفاز عليه في مباراتين الذهاب والإياب، في لقاء الذهاب على استاد الشهداء سجل محمود وادي هدف المباراة الوحيد ليعطي الأفضلية لبيراميدز قبل لقاء الإياب، وخلال موقعة العودة على ملعب الدفاع الجوي نجح إبراهيم عادل من وضع بيراميدز في المقدمة لينهي اللقاء بهدف دون رد.
كما استهل بيراميدز مشواره في دور المجموعات بالفوز على فريق أهلي طرابلس الليبي في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، بهدفين مقابل هدف.