شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يسعى لاستكمال سلسلة اللا هزيمة مع بيراميدز فى مواجهة زاناكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بيراميدز ضيفًا على زاناكو الزامبى فى الثالثة عصر اليوم، الأحد، بملعب "هيروز الوطني" بالعاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار مواجهات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يتذوق إيهاب جلال، المدير الفني لبيراميدز طعم الهزيمة مع فريقه طوال الفترة الماضية، على الرغم من تعرض الفريق للهزيمة فى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية إلا أنها تعد بطولة ودية.

وإجمالاً قاد إيهاب جلال فريق بيراميدز في 13 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يتلق أى هزيمة رسمية.