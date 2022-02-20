الامارات | الملاكم أمير خان يفكر في الاعتزال بعد هزيمة قاسية وساحقة (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكم أمير خان يفكر في الاعتزال بعد هزيمة قاسية وساحقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه يفكر في الاعتزال بعد هزيمته الساحقة أمام مواطنه كيل بروك بالضربة القاضية الفنية في الجولة السادسة أمس. وتفوق بروك تماما على خان (35 عاما) من البداية وحتى النهاية، قبل أن يتدخل الحكم لإنقاذه من المزيد من الألم. وكان خان فاز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في أولمبياد أثينا الصيفي في 2004 كما سبق له الفوز باللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.

وأشار خان إلى أنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع أسرته، وقال للصحافيين ردا على سؤال حول إمكانية اعتزاله "هذا أمر لابد من التفكير فيه بالتأكيد..دائما كنت أقول إنني لا أريد أن تجبرني الملاكمة على الاعتزال بل أريد أن اعتزل أنا الملاكمة". وأضاف "حققت أكثر مما توقعت تماما. وربما وصلت لقمة المستوى مبكرا أكثر من اللازم. فقد شاركت في الألعاب الأولمبية وعمري 17 عاما وتوجت بطلا للعالم في الثانية والعشرين..الآن عمري 35 عاما ومستمر في اللعبة منذ وقت طويل جدا وتقدمت في العمر. أريد قضاء وقت مع أبنائي وأسرتي".

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